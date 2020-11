Erinnerung an Judenverfolgung in Neuss : Videobotschaft zum Jahrestag der Pogromnacht

Erinnerung an Judenverfolgung in Neuss

Bürgermeister Reiner Breuer (r.) und Bert Römgens von der jüdischen Gemeinde legten am Jahrestag der Reichspogromnacht einen Kranz am Mahnmal für die Holocaust-Opfer ab. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Zunächst legten Bert Römgens von der jüdischen Gemeinde und Bürgermeister Reiner Breuer einen Kranz im Gedenken an die Reichspogromnacht nieder, dann sprachen sie sich in einem Video auf der Internetseite der Stadt gegen alle Formen der Diskriminierung und des Rassismus aus.

Es gibt einen Antisemitus im Kleinen – und das auch in Neuss. Einen Beleg dafür muss Bert Römgens von der jüdischen Gemeinde nicht lange suchen, denn von einem Gemeindemitglied aus der Innenstadt wurde ihm erst vorige Woche berichtet, dass eine israelische Flagge, die dieser an seinem Balkon aufgehängt hatte, zerrissen wurde. Für Römgens ein gegen Israel gerichteter, antisemitischer Akt – 82 Jahre nach dem Brand der Neusser Synagoge in der Reichspogromnacht vom 9. November.