Eissporthalle Neuss : Verwirrspiel um angebliche Mallorca-Party

Neuss Szene-Stars wie Michael Wendler oder Jörg Bausch sollen am 4. Mai angeblich Neuss rocken. Doch die „Mega-Mallorca-Party“ findet nach Angaben der Stadtwerke gar nicht statt. Die Event-Agentur geht auf Tauchstation.

Der bunte Flyer mit Disko-Kugeln und Palmen im Hintergrund verspricht eine „Mega-Mallorca-Party“ in der Neusser Eissporthalle. Szene-Stars wie Michael Wendler oder Jörg Bausch spielen am 4. Mai angeblich in der Quirinus-Stadt. Auch Tickets kann man in einem Online-Shop bereits bestellen. Das Problem: Die Veranstaltung, die offenbar von einer Eventagentur mit Sitz in Karben (Hessen) geplant wird, findet gar nicht statt. Das haben die Stadtwerke Neuss am Donnerstag mitgeteilt.