Klimaschutz und Investitionen : GWG forciert Ausstieg aus Gas-Heizung

Neuss Die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft setzt sich eigene Klimaschutzziele und investiert in die Modernisierung ihres Bestandes. Die Vertreterversammlung erfuhr aber auch einiges über die Strategie des Unternehmens.

„Raus aus dem Gas“ ist die Parole der Stunde. Die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft (GWG) verfolgt diesen Kurs schon länger, will den Ausstieg aus diesem fossilen Energieträger jedoch nun forcieren. Denn zu dem Argument des Klimaschutzes kommt aktuell eine durch den Krieg in der Ukraine verschärfte Energiekrise mit galoppierenden Preissteigerungen. Neuinstallationen von Gasthermen schließt GWG-Vorstand Stefan Zellnig so gut wie aus. Wo auch immer möglich, ist die Wärmepumpe die favorisierte Heizlösung. „Sie macht das Haus CO 2 -neutral und vom Gas unabhängig“, sagt Zellnig.