Sportprofilklasse für Gesamtschule in Neuss : Schüler lernen Reit-Grundlagen am Reitsportzentrum

Schüler lernen Reit-Grundlagen am Reitsportzentrum

Sportprofilklasse für Gesamtschule in Neuss

Neuss Die Janusz-Korczak-Gesamtschule Neuss bietet eine neue Sportprofilklasse an: Am Reitsportzentrum Hamzek haben die Schüler jetzt die Möglichkeit, die Grundlagen des Reitens und der Pferdepflege zu lernen.

Bisher bot die Janusz-Korczak-Gesamtschule zwei Profilklassen an: eine Tablet- und eine Bläser-Klasse. Mit dem neuen Kurs erweitert die Gesamtschule ihr Sport-Angebot um eine für Bildungseinrichtungen außergewöhnliche Disziplin: „Der Sport mit einem Lebewesen ist ganz besonders“, erklärt der Schulleiter. „Es ist eine Kompetenzerweiterung. Denn Individualismus funktioniert nicht.“ Stattdessen müssen sich die Schüler auf das Pferd einlassen, so Fischer. Und für die Reitschule auf Gut Neuhöfgen eröffne sich mit der Sportprofilklasse eine intensivere Behandlung des Themas „Reiten“ als es andere Arbeitsgruppen boten, ergänzt Josef Hamzek.

Bei den Sporteinheiten – für zwei Schülergruppen jeweils fünf Termine – geht es um die Grundlagen des Reitens und der Pferdepflege: Putzen und Striegeln sowie Versorgen und Führen des Pferdes. Auch das Körpergefühl und das Balancehalten im Sattel gehören dazu. Bei den Kursen steht für je drei Kinder ein Pferd bereit. „Allein für die Vorbereitung des Tieres sind 45 Minuten eingeplant – mehr als benötigt, wenn man sich auskennt“, erklärt der Reitausbilder die großzügige Zeiteinteilung. Interessant werde es, wenn die Kinder „lernen mit dem Körper zu reiten. Das Pferd spiegelt den Reiter wieder“, so Hamzek.

Beim ersten Projekttag wurden die Kinder vorsichtig an die großen Tiere herangeführt. Einige hatten bereits Vorerfahrungen, andere nicht, sagt Schulleiter Fischer. So zeigte sich ein Schüler zunächst scheu, traute sich aber nach einigen Momenten doch, das Pferd zu berühren. Am Ende der Sportprofilklasse steht eine kleine Prüfung, bei der die Schüler ein Reitabzeichen machen können.