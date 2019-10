In vierter Generation : Neusser Versicherungsagentur feiert Hundertjähriges

Neuss Rund 2500 Kunden mit durchschnittlich vier Verträgen bilden den Bestand der Versicherungsagentur Springer & Theißen, die ihr 100-jähriges Bestehen feiert.

Holger Springer (43) führt in vierter Generation – gemeinsam mit Mitinhaber Frank Theißen (51) – das Unternehmen, dessen Geschäft nach eigenen Angaben zu 40 Prozent an Gewerbe- und Industriekunden aufgehangen ist. So hat der familiär geführte Betrieb bis heute auch ein dickes Kapitel Neusser Wirtschaftsgeschichte mitgeschrieben. Eine Versicherungsagentur, die den 100. Geburtstag schafft, ist in der Assekuranz eine Seltenheit. „Das kann man nur erreichen“, sagt Senior Herbert Springer (69), „wenn das Kundeninteresse im Fokus steht und man in der Lage ist, seine Nachfolge rechtzeitig zu organisieren.“ Er sei stolz, „ein großer Teil dieses schönen Ganzen gewesen zu sein“. Herbert Springer trat 1973 in die Agentur ein; 2014 schied er gänzlich aus und „übertrug in Abstimmung mit der Axa meine Geschäftsanteile auf die beiden Nachfolger“.