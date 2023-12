Versammlung im Rhein-Kreis Junge Union wählt neuen Vorstand

Nach ganzen acht Jahren im Amt wurde Richard Streck Ende November auf der Mitgliederversammlung der Jungen Union (JU) im Rhein-Kreis Neuss gebührend verabschiedet. Zwischen 2015 und 2023 hat die JU unter der Führung von Richard Streck zahlreiche Aktionen auf die Beine gestellt, wie zum Beispiel eine Spendenaktion in Kooperation mit „It’s for kids“ für benachteiligte Kinder. Ein besonderes Highlight in seiner Amtszeit war die Ausrichtung des JU-NRW-Tags mit fast 300 Delegierten und Gästen in Neuss.