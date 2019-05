Neuss und Düsseldorf arbeiten an Verkehrswende : Neuer Brückenschlag zur Nachbarstadt

Neuss/Düsseldorf Neuss und Düsseldorf arbeiten an einer Verkehrswende. Gemeinsam wollen sie den ÖPNV attraktiver machen, gemeinsam planen sie aber auch den Bau neuer Brücken. Neuss nutzt das, um ein altes Vorhaben neu zu beleben.

Sieben Rheinbrücken verbinden derzeit die Städte Neuss und Düsseldorf, zwei sollen noch hinzukommen. In den Spitzengesprächen, die Bürgermeister Reiner Breuer dazu mit seinem Düsseldorfer Amtskollegen führt, wirbt er aber auch um Unterstützung für ein altes Neusser Projekt: den Bau einer Eisenbahnbrücke, die in Höhe der Firma Zietzschmann vom Hafen über den Erftkanal führen soll. Ihr Bau wäre auch städtebaulich ein Durchbruch. Lange galt das Projekt als mausetot, jetzt ist es wieder da – als interkommunales Vorhaben.

Neue Brücken sind ein Wechsel auf die Zukunft, in der Gegenwart helfen sie nicht dabei, den stockenden Verkehr wieder in Gang zu bringen. Breuer und sein Amtskollege Thomas Geisel arbeiten deshalb auch daran, den Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) attraktiver zu machen. Mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) wollen beide Städte darüber verhandeln, kündigte Breuer jüngst im Rat an, die Tarifstruktur zu verändern. Düsseldorf, so das Ziel, soll von Neuss aus mit einem Kurzstreckenticket erreichbar sein. Aktuell werden sechs Euro verlangt – einfache Fahrt.