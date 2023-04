Kostenlose Straßenbahn in Neuss Keine Chance für Abbruch des Verkehrsversuchs

In der Ratssitzung am Freitag wird Breuer zu diesem Punkt Stellung nehmen. Anlass ist ein Antrag der „Fraktion jetzt!“ und von „UWG/Aktiv“, die das Projekt abkürzen wollen. Weil es die Stadt 226.000 Euro im Jahr kostet und weil es beiden Fraktionen unsinnig erscheint. Auch die CDU argumentiert so. Damit sind mindestens 27 von 58 Stadtverordneten erklärte Gegner des Versuches. Ihnen wird Breuer darlegen, dass die Stadt für diesen Test mündlich und schriftlich Vereinbarungen mit der Rheinbahn und dem VRR eingegangen ist. Er werde dieser, so wörtlich, „hartnäckigen Opposition“ aber zugestehen, eine Verlängerung des Versuches über den August 2024 hinaus sehr kritisch zu prüfen, kündigt Breuer an.