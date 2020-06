Verkehrsverein Neuss : Tourismuskonzept startet im Juli

Neuss Verkehrsverein und Partner wollen Radtouristen und Wohnmobilisten anlocken. Eine 200 Kilometer lange Tour soll den Rhein-Kreis, die Nachbarstädte Mönchengladbach und Krefeld sowie den Kreis Viersen attraktiver machen.

Das Tourismuskonzept, das auf Initiative des Verkehrsvereins Neuss aus der Taufe gehoben wird, soll in der zweiten Juli-Woche in die Vermarktung gehen. Marion Tiefenbacher-Kalus, Vorsitzende des Verkehrsvereins, ist überzeugt, dass Freizeitwirtschaft und Gastronomie in der Region davon profitieren. „Das ist eines der zentralen Ziele“, sagt Tiefenbacher-Kalus. Viele Betriebe hätten schließlich unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie massiv zu leiden. Im April lag die Betten-Auslastung in Neuss zum Beispiel mit 28,5 Prozent deutlich unter dem Vorjahreswert (38 Prozent). Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamts hervor. Die Auslastung im Kreis betrug im April 2020 rund 34,2 Prozent, ein Jahr zuvor waren es 40,4 Prozent.