Unfallstatistik für das Jahr 2022 Zahl der Verkehrstoten hat sich im Rhein-Kreis Neuss verdoppelt

Im Rhein-Kreis Neuss kam es 2022 insgesamt zu 11.943 Verkehrsunfällen. Zum Vorjahr ist das nach Angaben der Keispolizeibehörde ein Anstieg von 6,3 Prozent, im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr hingegen ein Minus von acht Prozent. Mit Blick auf das vergangene Jahr zieht die Polizei eine gemischte Bilanz. So stieg die Anzahl an Leichtverletzten um 6,8 Prozent auf 1163 Personen, reduzierte sich im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr allerdings um 13,1 Prozent. „Was besonders bedauerlich ist, ist, dass wir im letzten Jahr doppelt so viele Verkehrstote hatten“, betont Hans-Jürgen Petrauschke, Leiter der Polizeibehörde. Dort stieg die Anzahl von sechs auf zwölf Personen, im Mittel waren es in den vergangenen Jahren neun bis zehn. Bei den zwölf Verkehrstoten starben in drei Fällen Pkw-Fahrer, in vier Fällen waren Fahrradfahrer betroffen, in drei Kradfahrer und in zwei Fußgänger. Bei der Anzahl der Schwerverletzten kam es im Kreis hingegen zu einem Rückgang. Dort sank die Zahl um 8,5 Prozent auf 249 Betroffene. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Land Nordrhein-Westfalen bei der Anzahl der Schwerverletzten einen Anstieg zum Vorjahr.