Verkehrschaos im Neusser Norden Krankenhaus vergrößert Parkplatzangebot

Am Verwaltungsgebäude des Johanna-Etienne-Krankenhauses wurden 63 zusätzliche Mitarbeiter-Parkplätze eingerichtet. Mit dieser Sofortmaßnahme sollen Stellplätze im Parkhaus am Krankenhaus frei und so auch der Kurzzeitparkplatz des Klinikums entlastet werden. Dies und eine Verbesserung der Beschilderung konnte Planungsdezernent Christoph Hölters als ad-hoc-Maßnahmen anbieten, um die Verkehrssituation rund um Geulenstraße und Am Hasenberg zu entschärfen. Was darüber hinaus noch möglich sein könnte, wird der Planungsausschuss am 19. März besprechen.