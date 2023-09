Verkehrsberuhigung in Neuss Erftstraße wird zur Fahrradstraße

Allerdings muss das Vorhaben noch eine Runde drehen und wird wohl erst im November abschließend beraten. Denn als die Pläne für das Vorhaben, die schon vor zwei Jahren vom Planungsausschuss im Prinzip gebilligt worden waren, nun mit allen Details auf dem Tisch lagen, stießen sich die Grünen an einem Detail. Ein Einbau in die Fahrbahn, also ein verkehrsberuhigendes Element, soll die Fahrbahn an einer Stelle von 5,50 auf 3,50 Meter einengen. Das erschien Roland Kehl mit Blick auf die Verkahrssicherheit für Radfahrer als zu schmal – und nicht normgerecht. Vier Meter seien Vorschrift, sagte er und bat um erneute Prüfung durch das Planungsamt. „Eine Kleinigkeit, die reparabel ist“, sagt Kehl und stellt klar: „Grundsätzlich begrüßen wir die Pläne.“