Mobilität in Neuss : „Verkehrsinfrastruktur zum Teil an der Kapazitätsgrenze“

Der Wendersplatz in Neuss soll umgestaltet werden. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Mit mehr Fahrradstraßen, Shared-Space-Zonen und der Öffnung von Plätzen für Radler will die schwarz-grüne Ratskoalition eine Mobilitätsoffensive starten. Thomas Klann, Leiter des Arbeitskreises Logistik (AK) in der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU im Rhein-Kreis, hat sich nun zur Mobilität der Zukunft in Neuss geäußert

Das geplante Shared-Space-Projekt – es geht, vereinfacht ausgedrückt, um die gleichberechtigte Nutzung des Straßenraumes für alle Verkehrsteilnehmer – am Wendersplatz bezeichnet Klann zwar als „spannend“. Es aber an einer der Achillesversen der Neusser Verkehrsströme für Pendler als auch der urbanen Logistik in Hafennähe zu projektieren, sollte jedoch genauer betrachtet „und an einem unkritischeren Neusser Verkehrsknoten im Rahmen einer Fallstudie erstmal unter Beweis gestellt werden“, meint Klann.

Er plädiert zudem angesichts der verkehrspolitischen Herausforderungen für ein gesamtheitliches Mobilitätskonzept. Neuss werde „von äußeren Einflüssen, Umweltbelastungen, der Wirtschaftsleistung und dem sich immer weiter verändernden Konsumverhalten unmissverständlich getrieben“. Klann verweist auf das von der MIT erarbeitete Mobilitätskonzept 1.0, das nun aktualisiert wird. Dabei gehe es darum, weitere Aufgaben der Digitalisierung und der Umwelt zu integrieren.

Mit dem Mobilitätshub, also der digitalen Vernetzung aller Verkehrsmittel für einen flexibleren Individualverkehr, sei bereits ein Antrag eingereicht worden. Hinzu kommen geplante Mikro-Hubs, also Verteilzentren, die insbesondere mit Blick auf wachsende Paketzustellungen für verkehrliche Entlastung in der Innenstadt sorgen sollen. „Teile der heutigen verkehrlichen Infrastruktur in Neuss sind bereits an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen“, betont Klann.

Mit Blick auf die Mobilität von morgen müsse es darum gehen, die Bedarfe der Menschen und der Wirtschaft bestmöglich zu erfassen und daraus geeignete Maßnahmen für die Zukunft abzuleiten.

(abu)