Verbindung zwischen Düsseldorf und Neuss : Fleher Brücke sorgt für Ärger

Neuss Sanierung belastet Verkehrsteilnehmer. Experte erklärt Vorgehen auf der Brücke.

Die Einladung steht. Ein Vertreter von Straßen.NRW soll bei einer Bürger-Versammlung in Uedesheim den Sachstand zur Fleher Brücke erklären. Dabei wird es dann auch darum gehen, ob und wie möglicherweise für eine verkehrliche Entlastung gesorgt werden kann. Dass die Situation für die Bürger im Neusser Süden durchaus belastend ist, wurde am Donnerstag bei der gemeinsamen Sitzung der Bezirksausschüsse Uedesheim, Norf und Rosellen deutlich. Als Vertreter von Straßen.NRW war Ludger van Bebber, Leiter der Autobahnniederlassung, gekommen, um die Politik über die Schäden an der Brücke sowie das Vorgehen während der Sanierungsarbeiten zu informieren. Dabei wurde deutlich: Die Schäden sind äußerst massiv. Und die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer ebenfalls.