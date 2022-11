Verkaufsoffener Sonntag in Neuss Historisch ins Weihnachtsgeschäft gestartet

Für den Einzelhandel beginen die wichtigsten Wohen des Jahres. In Neuss hat schon Tradition, mit einem verkaufsoffenen Sonntag in das Weihnachtsgeschäft zu starten, doch in diesem Jahr kommt eine Premiere hinzu: der erste Quirinusmarkt. Und selbst dem Heiligen Jakobus aus Bronze, der da auf seinen Stock gestützt über den Freithof schreitet, scheint das kostümierte Treiben ein paar Meter weiter zu gefallen.