Forum Archiv und Geschichte Neuss Reul „outet“ sich beim Burgundermahl als Verfassungspatriot

Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) hat in seiner langen Ehe noch keinen Hochzeitstag vergessen, denn das ist auch der Tag, an dem das Grundgesetz der Bundesrepublik verabschiedet wurde — und alle öffentlichen Gebäude deshalb Fahnenschmuck tragen. In diesem Jahr, in dem das Grundgesetz 75 wird, ordnete der Minister sogar eine tagelange Beflaggung an. Die Begründung für diese Entscheidung gab Reul als Festredner am Mittwochabend beim „Burgundermahl“, das mit 125 Zuhörern im Dorint-Hotel so gut besucht war wie keine dieser Veranstaltungen seit 2008.