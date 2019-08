Vor dem Zeughaus Neuss : Melodram vor dem Zeughaus

Neuss Der Verein „Music to go“ lädt zu Verdis Oper „La Traviata“ vor dem Zeughaus ein.

Bereits zum fünften Mal – und das ist in Neuss ja dann schon liebgewordene Tradition – gastiert am kommenden Sonntag vor dem Zeughaus „Music to go“. Neuss Marketing und die Zukunftsinitiative Neuss (ZIN) goutierten von Anfang an das Projekt „Operette im Espresso-Format“. Inzwischen hat sich auch das Neusser Kulturamt dem Mega-Event angeschlossen.