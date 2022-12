2005 kauften Neusser das Geburtshaus des Papstes Neuss und Papst Benedikt XVI. – eine besondere Beziehung

Info

Beim Weltjugendtag in Köln: Papst Benedikt XVI. Foto: dpa/A3390 Kay Nietfeld

Katholische und evangelische Christen aus Neuss trauern um den emeritierten Papst Benedikt XVI.

„Beten wir für Papst em. Benedikt,

der heute am Gedenktag von Papst Silvester, um 9.34 Uhr verstorben ist und nun dem lebendigen Gott begegnen darf, den er uns sein ganzen Leben mit den beiden Lungenflügeln – Glaube und Vernunft – verkündet und an den er geglaubt hat!“, schreibt Andreas Süß, Oberpfarrer an St. Quirin und berichtet von einem beeindruckenden Treffen mit Benedikt XVI. beim internationalen Weltjugendtag 2005 in Köln: „Kurz nach seiner Wahl durfte ich ihn stellvertretend für die circa 2500 Seminaristen aus 88 Nationen begrüßen. Danke für alles! Bete jetzt bitte vom Himmel für uns!“

Trauer und Gedenken auch bei den evangelischen Christen in Neuss: „Heute trauern und beten wir gemeinsam mit unseren katholischen Geschwistern“, erklärte der Verband der evangelischen Kirchengemeinden in Neuss, der in den sozialen Medien eine Kondolenzbotschaft von Präses Thorsten Latzel teilte: „Die große persönliche Bescheidenheit von Papst Benedikt XVI., verbunden mit dem Anliegen, den Glauben vor Beliebigkeit zu bewahren, haben ihn bei seinen Tätigkeiten ausgezeichnet. Wir trauern mit Ihnen und sind im Gebet mit den katholischen Gemeinden verbunden.“