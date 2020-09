Verband der Feuerwehren im Rhein-Kreis Neuss : Offensive gegen Gewalt an Rettern

Offensive gegen Gewalt an Rettern

Neuss Insgesamt 58 Fälle aus dem Bereich „Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen“ wurden im Jahr 2019 offiziell erfasst. Für das Jahr 2020 erwartet die Polizei im Rhein-Kreis Neuss einen Anstieg.

Doch die Verantwortlichen wollen die Problematik nicht nur bekämpfen, sondern wenn möglich im Keim ersticken – und setzen deshalb mit einem neuen Projekt möglichst früh an. Der Verband der Feuerwehren im Rhein-Kreis gestaltete bereits im vergangenen Jahr in einigen Schulen im Rhein-Kreis Unterrichtseinheiten zum Thema Respekt gegenüber Einsatzkräften. Nun bekommt er Unterstützung in seiner Respekt-Kampagne durch ein vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat aufgesetztes Unterrichtsprojekt zum Thema.