Die wichtigsten Events 2023 in Neuss Endlich ist wieder was los!

Equitana In diesem Jahr hätte die Equitana zwar ohnehin nicht in Neuss Halt gemacht (diesmal ist Essen an der Reihe), die Quirinusstadt wäre aber 2024 wieder Austragungsort gewesen. Die Chancen, dass dies möglich sein wird, schätzt Jürgen Sturm allerdings auf lediglich fünf Prozent ein. Grund sind die vorbereitenden Arbeiten für die Landesgartenschau (Laga), die ab dem kommenden Jahr auf dem Rennbahn-Gelände starten soll. Der nächste geplante Termin für die Equitana wäre 2026 – also jenem Jahr, in dem die Laga in Neuss stattfinden wird. Heißt: Der früheste Rückkehr-Termin der beliebten Pferdesport-Messe wäre 2028 – und die ist abhängig von den finalen Gestaltungsplänen der Laga. Es werde zwar weiterhin Freiflächen geben, allein schon für das Schützenfest, ob diese auch für ein Event wie die Equitana ausreichen werden, sei noch offen.