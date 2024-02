Verkehr in Neuss Geschwindigkeitsmesser in Holzheim gefordert

Kurz hinter dem Kreisverkehr an der Kappellener Straße macht ein Schild am Straßenrand auf das Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde aufmerksam. Ein Hinweis, der nach Angaben einer Anwohnerin, jedoch kaum einen Autofahrer erreicht. Höchstens 20 Prozent der Kfz-Führer halten sich ihren Beobachtungen zufolge an die Geschwindigkeitsbegrenzung. „Das Tempolimit wird von den meisten weit überschritten“, kritisiert sie in einem Schreiben an die Stadt und fordert einen fest installierten Blitzer oder eine Geschwindigkeitsanzeige an der Kapellener Straße. Die Verwaltung sieht jedoch keine Notwendigkeit hierfür.