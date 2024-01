Obererft in Neuss Nach Vandalismus: Reparatur dauert länger als gedacht

Der Kostenpflichtiger Inhalt erneute Vandalismus-Schaden an einem Schlauchwehr an der Obererft wird den Erftverband länger beschäftigen als zunächst geplant. Eigentlich hatten die Verantwortlichen vor, die Schlitze, die eine bislang unbekannte Person in das Material geschnitten hat, im Laufe des Dienstags zu reparieren. Dieses Vorhaben verschiebt sich nun allerdings auf den kommenden Donnerstag oder Freitag, wie Ulrich Muris, Abteilungsleiter Gewässerunterhaltung beim Erftverband, auf Nachfrage mitteilt.