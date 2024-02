Valentinstag in Neuss So bereiten sich Floristen auf den großen Ansturm vor

Doch am Valentinstag scheuen der Floristin zufolge viele Kunden keine Kosten und Mühen. Deshalb haben die Mitarbeiterinnen im „Blumenhaus Erika“ am Vortag schon zahlreiche Sträuße in den verschiedensten Größen und Farben gebunden, um dem erwarteten Ansturm am Mittwoch gerecht zu werden. Auch bei „Blumen Bunse“ liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. „Heute steht vor allem das Abdornen der Rosen an, damit die morgen verschenkt werden können“, berichtete Inhaberin Simone Bunse. Schon früh am Morgen hatte sie sich auf dem Düsseldorfer Großmarkt mit der vierfachen Menge eingedeckt – und zwar in allen Farben. Doch sie werde nur selten nach Empfehlungen gefragt, „die Herren sind oft sehr zielstrebig“, so Bunse, die überwiegend männliche Kunden am Valentinstag bedient. Ausgefallene Wünschen hielten sich dabei aber in Grenzen.