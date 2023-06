Nach Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Freiburg Anwohnerparken – Ist das Gebühren-Modell in Neuss rechtens?

Das zum 1. Juli 2022 in Kraft getretene Parkgebührenkonzept der Stadt hat möglicherweise eine echte Schwachstelle: die damit – unter sozialen Gesichtspunkten – eingeräumten Ermäßigungen für das Bewohnerparken. Denn ein solcher „Rabatt“ war einer von drei Gründen, warum das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig das Gebührenmodell der Stadt Freiburg für Anwohnerparkausweise am Dienstag höchstrichterlich gekippt hat. Nicht wenige Experten sind der Ansicht, dass dieses Urteil wegweisend sein könnte.