Premiere im RLT Neuss : Die Macht der Bilder

Neuss Profis und Laien agieren wie aus einem Guss in „Fellini. Ein Traum“ im Landestheater.

Zampano, Matteo, Gelsomina, Marcello, Sylvia: Die wohl berühmtesten Figuren aus den Filmen Fellinis sind da. Und irgendwie auch nicht. Man mag „La Strada“ (mit den ersten drei) kennen – oder auch nicht. Man mag „La Dolce Vita“ kennen – oder auch nicht. Aber träumen sollte man können. Wie Frederico Fellini, der heute 100 Jahre alt geworden wäre und mit manchem seiner mehr als 20 Filme Ikonen geschaffen hat, die auch heute nichts von ihrem Zauber verloren haben. Fellinis Filme bewegen sich zwischen Traum und Wirklichkeit, er hat sogar eine eigene (Film-)Stadt geschaffen, um dort zu drehen: Cinecittà, vor den Toren Roms. Nun ist Neuss in jeder Hinsicht meilenweit von Fellini und seiner Traumstadt entfernt – es sei denn, man geht ins Theater, ins RLT und lässt sich in die (Film-)Welt des italienischen Filmemachers entführen.

„Fellini. Ein Traum“ heißt das rund eineinhalbstündige, pausenlose Stück, das auf der Basis eines Textes von RLT-Dramaturg und Autor Olivier Garofalo von dem großen Ensemble aus Profis des RLT-Ensembles und zahlreichen Laien unter der Regie von Antonia Schirmeister entwickelt wurde. Gesprochen wird nicht, gebrabbelt stattdessen (zumindest zeitweise), Musikfetzen (Matthias Flake) schweben immer wieder in der Luft, Geräusche dominieren Szenen. Was im Theater ungewöhnlich genug ist, aber gerade hier ausgezeichnet funktioniert und das Schauspiel im Sinne des Wortes zu einem solchen macht. Außerdem legt es die Latte hoch für die neue Reihe „Wortlos“, die das RLT mit diesem Stück startet.

Der Filmemacher Frederico Fellini starb 1993, hat bis dahin so viele Filme gedreht, dass er in seinem Todesjahr den Oscar für sein Lebenswerk bekam.

Mit „Fellini. Ein Traum“ ist mehr als eine Hommage an den großen Regisseur gelungen. Es erzählt von der Macht der Bilder, die in jedem Menschen stecken und vielleicht nur in seinen Gedanken, in seinen Gefühlen eine Rolle spielen. Und wer kennt es nicht, dass Menschen, Figuren, Erlebnisse in Träumen auftauchen, aber dabei doch ein ganz eigenes Leben führen?