Konzert in Neuss : Uraufführung für die Kammerakademie

Komponist Bernd Franke ist oftmals auch sein erster Zuhörer im Saal. Foto: Franke

Neuss Komponist Bernd Franke hat für die DKN ein Werk für Pipa (chinesische Laute), Oboe und Streicher geschrieben.

Wie es wirklich klingt, weiß er noch nicht. Die erste Probe mit der Deutschen Kammerakademie, den beiden Solisten, dem Komponisten Bernd Franke sowie seinem für diese Zusammensetzung geschriebenes Werk „Arka“ steht noch aus. Bislang hat Franke nur die beiden Solisten gehört – wobei diese nicht zum ersten Mal im Fokus seiner Arbeit stehen.

Der in Leipzig lebende Komponist kennt den Oboisten Christian Wetzel und die Pipa-Spielerin Ya Dong schon seit 20 Jahren, hat ihnen bereits diverse Werke gewissermaßen auf den Leib geschrieben. So wundert es nicht, dass Wetzel, der schon Solo-Oboist der DKN unter Professor Johannes Goritzki war, nach einer Möglichkeit schaute, den Komponisten anlässlich seines 60. Geburtstages zu würdigen und dem heutigen DKN-Orchestermanager Martin Jakubeit seinen Vorschlag unterbreitete: eine Uraufführung für Pipa (chinesische Laute), Streicher und Oboe. „Das klang spannend“, sagt Jakubeit, nahm Kontakt zu Franke auf und klärte die Finanzierung, indem er die Kunststiftung NRW ins Boot holte.

Info Konzert am Sonntag beginnt um 18 Uhr Das Konzert Die Deutsche Kammerakademie (DKN) eröffnet die Neusser Saison mit ihrem ersten Abo-Konzert im Zeughaus am kommenden Sonntag um 18 Uhr. Die Einführung von Matthias Corvin beginnt um 17.15 Uhr. Programm „Capriccio“ von Richard Strauss, „Arka“ von Bernd Franke, „Metamorphosen“ von Richard Strauss.

Die Voraussetzung, dass die Uraufführung auch vom Pult aus geleitet werden muss, bereitete dem Komponisten dabei kein Problem. „Vor 100 Jahren waren die Komponisten Pragmatiker“, sagt er, bedauert, dass sich das in der Neuen Musik eher geändert habe, aber sagt deutlich: „Ich lebe heute und will auch heute gespielt werden.“ Und so hat er ein Werk geschrieben, dass durchaus (wie grundsätzlich bei ihm) von östlicher Philosophie beeinflusst ist, vom Pult aus aber nicht nur geleitet werden kann, sondern am Schluss sogar die Solo-Streicherin und DKN-Dirigentin Isabelle van Keulen einbaut. „Dann wird das Duo zum Trio“, sagt er lachend.

„Sicherlich hat das Werk einen fremden Touch“, sagt auch Martin Jakubeit, „aber es ist nicht so fremd, dass es nicht zu fassen ist.“ Die von Franke gelieferte Notation sei auf den ersten Blick schwer, gibt er zu. Sie klinge anders als es die schriftliche Version suggeriere, bestätigt auch Franke, denn sie liege im „Zwischenbereich von Notation und Improvisation“. Gespielt aber liegt die Sache offenbar anders. Jedenfalls zitiert Jakubeit die DKN-Leiterin nach einer ersten Probe: „Das ist toll und funktioniert!“

Schon als Kind war Bernd Franke mit Klassik, Jazz und Popmusik in Berührung gekommen. Dass sie gleichberechtigt sind, ist die Basis seines Musikverständnisses und erklärt auch seine Freude an der Improvisation. Franke studierte an der Leipziger Musikhochschule, lernte Witold Lutoslawski kennen und korrespondierte mit Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono, György Ligeti und Hans Werner Henze, bei dem er auch privaten Unterricht nahm.

Franke ist viel auf Reisen. Vor allem in Asien ist er unterwegs. Indien, Laos, Kambodscha, Indonesien sind die bevorzugten Länder. Er mag die östliche Philosophie, eines Laotzi zum Beispiel, und sagt auch, dass sie ihn in der Arbeit beeinflusse. Musik hat viel mit Natur gemeinsam, findet er, die fünf Elemente Holz, Erde, Feuer, Wasser und Metall der daoistischen Theorie zur Natur spielen daher bei ihm eine große Rolle. Doch all dass müsse der Zuhörer nicht wissen: „Er wird es fühlen.“