Neusser Mechaniker macht Deko aus Autoteilen Aus Alt mach‘ Kunst

Wer mit Jung spricht, der wird schnell merken, dass vieles bei ihm mit der Oldtimer-Szene zu tun hat. Davon erzählt er oft, er sagt: „So ist das halt in der Szene“. In der Szene, das bedeutet man trifft sich mit den Autos auf einem Parkplatz, gerne am Sonntagmorgen und idealerweise in der Nähe einer Bäckerei. Man trinkt einen Frühschoppen, isst ein Brötchen, manchmal gibt es abends auch einen Stammtisch oder größere Events und Messen, wie zum Beispiel die Classic Days in Düsseldorf. Auch zum Kunst machen ist Gerrit Jung über die Szene gekommen.