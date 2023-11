Nähe zu Köln und Düsseldorf Leben in Neuss ist teurer als im Bundesdurchschnitt

Ob beim Gang zum Supermarkt, bei der Energiekostenabrechnung oder auch einfach bei der Wohnungssuche – es macht sich überall bemerkbar: Die Lebenshaltungskosten in Deutschland sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hat jetzt gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) eine Studie veröffentlicht, deren Ergebnis ein regionaler Preisindex ist. Für die Studie wurden die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten in allen 400 Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland ermittelt. Das Ergebnis zeigt: Auch im Rhein-Kreis-Neuss war das Leben 2022 teuer – im Schnitt sogar etwas teurer als im Bundesdurchschnitt.