Unicef-Gala: Was 1984 begann, endet am 25. November Musikstars kommen zum großen Finale

Zum Finale kündigt Heribert Klein (75) noch einmal einen großen Aufschlag an: „Wir bieten das Beste vom Besten für einen unvergesslichen Abend!“ Was 1984 als Tanz- & Tennis-Gala begann, damals noch im Swissotel, zum gesellschaftlichen Ereignis in Neuss aufstieg, in seiner Spätphase zur Unicef-Gala umfirmierte, das endet am 25. November im Jupitersaal des Crowne Plaza Hotels am Rhein, wenn mehr als 600 Gäste zum letzten Mal abfeiern und dabei Geld für Kinder in Not sammeln. Damit verliert Neuss auch seinen letzten großen Ball außerhalb der Schützenfestsaison.