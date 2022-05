Schwangere in Neuss verletzt : Radfahrer verletzt Schwangere und fährt einfach weiter

Die Polizei bittet um Hinweise zum rücksichtlosen Radfahrer. (Symbolfoto) Foto: dpa/Uli Deck

Neuss Ein Radfahrer hat in Neuss eine 23-Jährige angefahren, als diese am Donnerstag, 19. Mai, in einen Bus eintseigen wollte. Die schwangere Frau stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich. Der Radler fuhr einfach weiter, statt zu helfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 12 Uhr, wartete die 23-Jährige an der Haltestelle Viersener Straße. Als hier der Bus der Linie 843 in Fahrtrichtung Neuss Hauptbahnhof hielt, wollte die schwangere Frau einsteigen. Zeitgleich soll jedoch ein Radfahrer in zügigem Tempo von links gekommen sein und sie touchiert haben. Sie stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Der unbekannte Mann habe ihr nur etwas zugerufen, was sie jedoch nicht verstanden habe, und setzte seine Fahrt fort.

Er soll circa 50 Jahre alt und von kräftiger Statur gewesen sein. Bekleidet war er unter anderem mit kurzen Shorts. Er war auf einem schwarzen Fahrrad unterwegs.

Die 23-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat Neuss ermittelt nun und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und gegebenenfalls Hinweise auf den unbekannten Radfahrer geben können. Unter der Telefonnummer 02131 300-0 können Zeugen sich an die Polizei wenden.

(NGZ)