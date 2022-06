Zusammenstoß mit Lkw in Neuss : Motorradfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Motorradfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Zusammenstoß mit Lkw in Neuss

Neuss Am Freitag verlor ein Motorradfahrer in Neuss die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bei einem Überholmanöver kollidierte er mit einem Lkw. Er verletzte sich dabei lebensgefährlich.

Der 30-Jährige befuhr am Freitag, 3. Juni, gegen 13.35 Uhr mit seinem Motorrad die Straße Im Taubental in Richtung Jagenbergstraße. Dort überholte er laut Polizeibericht zunächst zwei verkehrsbedingt wartende Pkw und einen auf ein Grundstück abbiegenden Sattelschlepper mit Anhänger. Ersten Ermittlungen zu Folge verlor er beim Überholmanöver die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit dem Lkw eines 59 jährigen Mönchengladbachers. Aufgrund der dabei zugezogenen Verletzungen verbachte ihn ein Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Es besteht Lebensgefahr.