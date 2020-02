Unfall in der Innenstadt : Auto kracht mitten auf dem Neusser Markt gegen Baum

Unfall in der Innenstadt

Neuss Am Montagabend ist ein Auto auf dem Neusser Markt gegen einen Baum gefahren. Ein Passant, der auf einer Bank daneben saß, konnte sich gerade noch retten. Es gibt eine Vermutung für die Ursache des Unfalls.

Am Montagabend fuhr ein 48-jähriger Mann laut Polizei mit seinem Auto auf der Oberstraße in Neuss in Richtung Markt. Kurz vor der Einmündung zur Peter-Wilhelm-Kallen-Straße verlor er vermutlich wegen eines internistischen Notfalls das Bewusstsein. Der Wagen fuhr zunächst nach links gegen den Bordstein, beschleunigte und prallte anschließend gegen einen Baum auf dem Marktplatz.