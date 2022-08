Am Kopf verletzt : Unter Alkoholeinfluss - Junger Radfahrer verletzt

Am Kopf verletzt

Neuss Ein junger Mann ist in Neuss mit seinem Fahrrad in einen parkenden Pkw gefahren. Im Krankenhaus musste er nicht nur seine Wunden behandeln lassen, sondern auch einen Alkoholtest machen.

Am frühen Montagmorgen, 29. August, gegen 03.15 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Preußenstraße mit Fahrradfahrer gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 19-jähriger Neusser Fahrradfahrer in Richtung Lukas-Krankenhaus unterwegs war. Nach ersten Erkenntnissen ist er mit einem parkenden Pkw zusammengestoßen und dann gestürzt. Er erlitt Verletzungen am Kopf.