Unfall auf der A57 bei Norf : Fahrzeug prallt gegen Leitplanke

Norf Zwei Personen wurden verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Für die Rettungsmaßnahmen wurde die Autobahn gesperrt, es bildete sich ein Stau.

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Freitag, gegen 21.50 Uhr, auf der A57 kurz vor der Anschlussstelle Norf in Fahrtrichtung Krefeld ein Auto, besetzt mit zwei Personen, gegen die Leitplanke geprallt und über mehrere Spuren geschleudert. Wie die Feuerwehr mitteilte, stellte sich bei deren Eintreffen heraus, dass beide Personen in ihrem Fahrzeug eingeschlossen waren, da sich die Türen nicht mehr öffnen ließen. Unverzüglich wurde daher mittels hydraulischem Spreizer eine Tür geöffnet, um die leicht verletzten Fahrzeuginsassen schonend aus dem Wagen befreit. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.