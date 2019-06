Umweltmarkt beendet Woche der Nachhaltigkeit in Neuss : Ein Netzwerk-Treffen für die Umwelt

Umweltmarkt beendet Woche der Nachhaltigkeit in Neuss

Aus einem alten Handwagen der Feuerwehr haben die Stadtwerke ein Trinkwassermobil gemacht, den „Durstlöscher. Der hatte beim Umweltmarkt am Samstag seinen ersten großen Auftritt. Foto: Jürgen Scheer/Stadtwerke Neuss

Neuss Krönender Abschluss der „Woche der Nachhaltigkeit“: Mehr als 40 Institutionen und Vereine präsentierten sich auf dem Freithof.

Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ haben sich am Samstag mehr als 40 Initiativen, Institutionen und Unternehmen aus Neuss und Umgebung präsentiert, um die Besucher über nachhaltige Ernährung, umweltfreundliche und fair gehandelte Produkte bis hin zur Landwirtschaft und Bienenzucht zu informieren. An verschiedenen Upcycling-Ständen gaben findige Umweltschützer Tipps, wie aus alten Dingen Neues entstehen kann, etwa gehäkelte Teppiche und Körbchen aus ausrangierten T-Shirts.

Um die politische Seite ist auch das Bürgerforum Neuss Agenda 21 bemüht. „Wir ermöglichen Bürgerarbeit ohne Parteizugehörigkeit“, erklärte Marlene Konrads, die seit vier Jahren dabei ist und beim Markt der Möglichkeiten die Werbetrommel rührte und über die Themen, die das Bürgerforum bewegen, informierte. Beispielsweise ist durch die Agenda ein Flyer über das Baummuseum „Arboretum“ in Reuschenberg entstanden. „Unser vorrangiges Ziel ist es, eine Zersiedelung der Stadt zu vermeiden und den innerstädtischen Wohnungsbau zu fördern“, ergänzte Dirk Ottenbruch.

„Markt der Möglichkeiten“ lockt in die Sandheide

Erkrath : „Markt der Möglichkeiten“ lockt in die Sandheide

Auch Landwirte aus der Region präsentierten sich beim Umweltmarkt mit ihren Produkten. Bauer Gotthard lockte mit Bratwurst aus eigener Herstellung mit Bio-Brot statt Brötchen oder Toast. Und auch Heinrich Hannes vom Lammertzhof nutzte die Gelegenheit. „Der örtliche Biobauer muss natürlich da sein“, sagte er lachend. „Eigentlich gibt es noch viel mehr in der Region, aber die hatten keine Zeit.“ Er präsentierte und verkaufte Gemüse. „Ich will darauf aufmerksam machen, dass wir endlich handeln müssen, um die Zukunft zu verbessern. Dieser Markt ist ein Treffpunkt, um die Szene zu stärken und weiter an einer gesunden Umwelt und einer solidarischen Gesellschaft zu arbeiten“, sagt er.