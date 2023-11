Pläne im Umweltausschuss Wie in Neuss Wildtiere besser geschützt werden sollen

„Solche Wasserquellen müssen nicht nur regelmäßig befüllt, sondern auch gereinigt werden, damit Krankheitsübetragungen nicht begünstigt werden“, sagte Umweltdezernent Matthias Welpmann. Deshalb ist die Errichtung solcher Wasserquellen laut Verwaltung nur an den Orten denkbar, an denen eine engmaschige Betreuung ermöglicht werden kann – zum Beispiel im Stadtgarten oder auf Friedhöfen. Marc Vanderfuhr (SPD) hielt es für eine „sinnvoll zu diskutierende Sache“, hatte in der Umsetzung aber auch noch einige Verbesserungen anzumerken: Er schlug vor, kleine Auffangbecken – zum Beispiel Schalen – für Regenwasser zu errichten. Diese könnten in Dürrezeiten auch von Bewohnern befüllt werden. Deshalb wurde die Verwaltung mit der Überprüfung von solchen Wasserquellen beauftragt.