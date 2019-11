Einkaufen in Neuss : Innenstadt hat verstärkt mit Online-Handel zu kämpfen

Der Einkaufsbummel in der Innenstadt ist beliebt. Aber der Druck durch die Online-Konkurrenz wächst. (Symbol-Bild). Foto: dpa/Markus Scholz

Neuss Die Innenstadt hat immer stärker mit der Konkurrenz im Internet zu kämpfen. 35 Prozent der Menschen, die jetzt im Auftrag von Neuss Marketing in der Innenstadt interviewt wurden, gaben an, wegen des Interneteinkaufs seltener die City-Geschäfte zu besuchen.

Dabei betonten drei von vier Befragten, eigentlich lieber im Stadtzentrum einkaufen zu gehen. Jürgen Sturm, Geschäftsführer von Neuss Marketing, betrachtet die Entwicklung trotzdem mit Sorge. „Schließt ein etabliertes Geschäft, wird das von denen betrauert, die vorher im Internet gekauft und nur nach dem billigsten Preis gesucht haben.“

Dabei hat der Innenstadthandel ein gutes Image, wie die Ergebnisse der inzwischen elften Umfrage zeigen, die von Schülern der Janusz-Korczak-Gesamtschule im Oktober zusammengetragen wurden. „Die Akzeptanz der Innenstadt als Einkaufsort ist bei Einwohnern und Auswärtigen gut“, fasst City-Manager Thomas Werz in seiner Auswertung zusammen. Die Fakten: 36 Prozent der Befragten kam von außerhalb nach Neuss. Dieser Wert, der als Indikator für die Anziehungskraft einer Einkaufsstadt gilt, stieg im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozentpunkte.

61 Prozent aller Befragten nannten Shopping als Besuchsgrund (plus fünf Prozent), drei von vier Besuchern verließen die Stadt denn auch mit einer Einkaufstüte am Arm. Einen leichten Dämpfer für die Stadt bedeutet das Ergebnis in der Kategorie Atmosphäre. Die fanden nur 69 Prozent (minus zwei) überzeugend. Die Erreichbarkeit wird von 83 Prozent als gut bezeichnet.

In der Gesamtbewertung schnitt die Neusser City gut ab, auch wenn das Ergebnis nur die Meinung derer widerspiegelt, die an dem Interviewtag in der Stadt waren. Die Gründe, warum andere die Stadt meiden, wurde nicht erhoben. Von den Gästen betonten aber 87 Prozent „sehr zufrieden“ beziehungsweise „zufrieden“ zu sein.

Was Kunden in die Stadt lockt, ist auch die Aussicht, den Einkauf mit anderen Aktivitäten verbinden zu können. Insbesondere junge Leute unter 25 gaben zu 28 Prozent als Hauptgrund für ihren Besuch eine Verabredung an. Werz: „Als Treffpunkt hat die Innenstadt dem Internet immer noch etwas voraus.“

Gemeinsam mit der Zukunftsinitiative Neuss Innenstadt kündigt Neuss Marketing weitere Aktionen und Investitionen für eine attraktive Innenstadt an.

(-nau)