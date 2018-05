Neuss: Umbau komplizierter als gedacht

Neuss CDU und Grüne wollen Kreuzschul-Turnhalle für Events nutzbar machen.

CDU und Grüne möchten die Turnhallen-Außentür der Kreuzschule vergrößern lassen. Hintergrund ist, so heißt es in einem Antrag der schwarz-grünen Koalition, der im vergangenen Schulausschuss platziert wurde, dass die Kreuzschule in der Innenstadt derzeit keine Möglichkeit habe, alle Schüler und das Lehrerkollegium anlässlich von Festen oder ähnlichen Veranstaltungen in einem Raum zu versammeln. Die Aula besitze nämlich nicht die notwendige Größe.