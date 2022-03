Kirche in Neuss : Flüchtlinge im Pfarrhaus begrüßt

Kirche in Neuss

Pfarrer Zbigniew Cieslak (2.v.r.) hieß die ukrainische Familie Zasukha im Pfarrhaus St. Elisabeth in Reuschenberg willkommen. Foto: Thilo Zimmermann

Reuschenberg Ein Studienfreund von Pastor Cieslak vermittelte eine Familie nach Reuschenberg.Die Gemeinden im Seelsorgerverbund Neuss-West haben zur Unterbringung von ihnen und weiteren Flüchtlingen mehrere Immobilien zur Verfügung gestellt.

Die Gemeinden im Seelsorgebereich Neuss-West/Korschenbroch nehmen die Vertriebenen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet mit offenen Armen auf. Pfarrer Pfarrer Zbigniew Cieslak macht da keine Ausnahme und konnte jetzt erste Gäste in seiner Wohnung im Pfarrhaus St. Elisabeth willkommen heißen.

Aufnahme fand dort Roman Zasukha, der mit Ehefrau Olena, den beiden Töchtern, der Mutter und dem Hund über Rumänien, Ungarn und Österreich nach Reuschenberg geflüchtet ist. Sie stammen aus einer römisch-katholischen Gemeinde im Umland von Kiew , die von Pfarrer Krzysztof Wilk geleitet wird. Cieslak und Wilk kennen sich aus dem Priesterseminar im polnischen Radom und sind seither immer in Kontakt geblieben.

Der Pfarrverband hat drei seiner Immobilien in Reuschenberg, Holzheim und Glehn für Ukraine-Flüchtlingen zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt ein Haus eines Reuschenberger Ortsausschussmitglieds. Die Welle der Hilfsbereitschaft in den Gemeinden zeigte sich bei zwei Koordinierungstreffen, zu denen jeweils rund 200 Gläubige in die Kirchen St. Elisabeth und St. Pankratius kamen. Cieslak hat mit den Gemeindereferentinnen Bernadette Tappen und Astrid Juchem sowie Jugendreferent Sebastian Klein ein Organisationsteam gebildet und ist beeindruckt von der Resonanz: „Die Menschen möchten christliche Nächstenliebe zeigen.“