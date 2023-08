Neuss schließt sich Solidarpartnerschaft an Schulterschluss für Pawlograd

Die Beschaffung der Fahrzeuge und den Transport in das 2400 Kilometer entfernte Pawlograd wickelt der Kreis nicht selbst sondern mit Hilfe der in Sindelfingen beheimateten „Initiative Phoenix4UA“ ab. Diese vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit unterstützte Initiative kauft die Fahrzeuge über die deutsche Zollaktion ein, wo meist von den Kommunen ausrangierte, aber noch voll funktionsfähige Nutzfahrzeuge unter den Hammer kommen. Ein Hubsteiger wurde schon gekauft und ist auch schon vor Ort angekommen, wie ein Dankesvideo des Bürgermeisters belegt, das den Kreis über Youtube erreichte. Der Kipplaster soll in diesen letzten Augusttagen in Pawlograd an- und in den Einsatz kommen.