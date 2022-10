Anwohnerinitiative in Neuss : Uedesheimer wehren sich gegen Baustellenzufahrt

Uedesheim Mehr als eine Stunde wurde über die Zufahrt zu einem neuen Baugebiet in Uedesheim diskutiert, dabei kamen auch die Anwohner mit ihren Fragen und Anmerkungen zu Wort. Zerstreut wurden ihre Bedenken aber nicht. Sie schauen sich nun nach mehr Hilfe um.

Die Nachbarschaft am Norfer Weg hat sich um Unterstützung an den Kinderschutzbund gewandt. Sie macht sich große Sorgen, weil das Tiefbaumanagement diesen Wirtschaftsweg für bis zu 18 Monate als Baustellenzufahrt zum Neubaugebiet Im Kreuzfeld nutzen will. An ihrer Skepsis halten die Uedesheimer auch nach den Erörterungen fest, die im Bezirksausschuss von der Verwaltung gegeben wurden. „Da sind noch etliche Ungereimtheiten“, sagt Ute Jacobs stellvertretend für die Anwohnerinitiative. Die sollen nun im Detail geprüft werden.