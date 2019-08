Schützenfest Uedesheim : Uedesheimer Schützen bauen 18 Großfackeln

Uedesheim Christoph Kronenberg macht das Dutzend voll. Zum zwölften Mal wird er als Oberst das Uedesheimer Regiment zur Parade führen, wenn die Bürgerschützen am zweiten Septemberwochenende als einer der letzten Vereine im Stadtgebiet Schützenfest feiern.

Die Laudatio auf den Regimentskommandeur hielt Präsident Johannes Kronenberg am Wochenende anlässlich des Oberstehrenabends. Und er verband die Vorstellung des bekannten Schützen mit dem Wunsch, dass Kronenberg dieses Amt in seiner, so wörtlich, engagierten und verbindlichen Art und Weise noch viele Jahre ausfüllen möge.