Initiative „Uedesheim rettet Leben“ : Ein ganzer Ort lernt Wiederbelebung

Uedesheim Uedesheim liegt weit weg von der Stadt Neuss und den dortigen Rettungswachen. Damit das in akuten Notfällen wie Infarkten nicht zum Problem wird, haben fünf Uedesheimer eine Initiative gestartet: Uedesheim rettet Leben“. Und das geht so.

Der Name ist Programm: „Uedesheim rettet Leben“. Mit diesem Titel und diesem Ziel gründete sich vor fast zwei Jahren eine private Initiative von derzeit fünf Personen mit medizinischen (Grund)-Kenntnissen, die jeden Erwachsenen im Ort in Herz-Lungen-Wiederbelebung schulen will. Rund 400 Personen haben bei ihnen bereits die etwa einstündige Unterweisung durchlaufen, etwa 3000 sind nach Darstellung von Hella Körner-Göbel, die lange leitende Notärztin in Wuppertal war, als Zielgruppe ausgemacht. Voraussichtlich ab August soll es wieder Schulungsabende im evangelischen Gemeindezentrum geben.