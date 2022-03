Gedenkfeier in Neuss-Uedesheim : Ein Licht für jedes Opfer des Fährunglücks

De DLRG half dabei, auf dem Rhein für jeden der 14 Toten des Fährunglücks vor 75 Jahren eine Laterne auszusetzen. Foto: Stefan Büntig

Uedesheim Die Uedesheimer erinnerten an den Untergang der Gierponte St. Antonius vor 75 Jahren. Es hatte lange gedauert, bis die Namen aller 14 Opfer ermittelt waren. Am Jahrestag wurden sie am Fähranleger verlesen und besonders geehrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Am 7. März 1947 kenterte die Rheinfähre auf der Überfahrt von Uedesheim nach Himmelgeist, 14 Passagiere starben im eisigen Rhein. Am Sonntag, dem 75. Jahrestag, wurde noch einmal eindrucksvoll an das Unglück von einst und seine Opfer erinnert.

In der St.-Martinus-Kirche ließen sich Pfarrer Jens Bielinski-Gärtner und Diakon Michael Linden Zeit mit dem Verlesen der 14 Namen – die Namen derer, die bei dem Fährunglück ums Leben gekommen waren. Später, nach dem Gottesdienst, ging es an den Rhein, dorthin, wo die Fähre vor 75 Jahren ihre letzte Überfahrt begonnen hatte. 14 Fackeln – für jedes Todesopfer eine – wurden für eine gewisse Zeit dem Rhein anvertraut. Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe fischten sie später aus dem Wasser.

Lesen Sie auch Heimatverein Neuss-Uedesheim lädt ein : Uedesheim erinnert an Fährunglück 1947

Dabei wehte ein eisiger Wind. Aber im Vergleich zum Unglückstag war das Wetter noch erträglich. Eisschollen hatte es damals auf dem Fluss gegeben. Am Sonntagabend, kurz nach Einbruch der Dunkelheit, war nachvollziehbar, wie schrecklich das Unglück gewesen sein musste.

Damals, kurz nach dem Krieg, war der Untergang der Rheinfähre in aller Munde. Aber es dauerte lange, bis alle Namen der Opfer bekannt wurden. Auf der von Michael Franke gestalteten Bronzetafel, die 2009 zur Erinnerung an die Katastrophe am Fähranleger aufgestellt wurde, fehlen sie noch. „Wir können die Opfer heute beim Namen nennen. Sie verdienen es, dass ihrer gedacht wird“, sagte Bielinski-Gärtner.

Rotger Kindermann, Vorsitzender des Uedesheimer Heimatvereins, dankte dem Vorstandsmitglied Paul-Heinz Kramp: „Er hat wesentlich dazu beigetragen, die Erinnerung an das Fährunglück wachzuhalten. Aufgrund seines Engagements wurde die Bronzetafel am Rheinufer errichtet.“ Das Fährunglück vom 7. März 1947 gehöre zum kollektiven Gedächtnis der Uedesheimer, so Kindermann. Das Gedenken an die Toten des Fährunglücks sei auf breites Interesse gestoßen.

Lesen Sie auch Fährunglück 1947 vor Himmelgeist : Allen 14 Opfern einen Namen gegeben

Zurück zum Rheinufer: Die 14 Träger der Fackeln hatten inzwischen das Ufer erreicht. Dort wurden die Namen der Opfer noch einmal verlesen, diesmal von Paul-Heinz Kramp, der über das Ereignis geforscht und seinen Ablauf rekonstruiert hatte. Dominik Rottmann, stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins aber auch Fährmann zwischen Langst-Kierst und Kaiserswerth, ließ nach jedem Namen einmal die alte Schiffsglocke ertönen.