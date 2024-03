Jugendarbeit in Uedesheim CDU stößt Unterstützung für das Jugend-Café an

Neubau bedeutet Zuzug junger Familien. Damit steigt auch der Bedarf an Angeboten für Kinder und Jugendliche. Der ist schon heute groß, auch wenn sich das an dem vor kurzem eingestellten Projekt „Jugendbus“, einem offenen Angebot von Stadt und Lebenshilfe, nicht ablesen ließ. Aber im Jugend-Café (JuCa), dem vor zwei Jahren an der evangelischen Friedenskirche etablierten offenen Treff, werden Strichlisten geführt. Und deshalb können Christina Hermann, die Jugendleiterin der evangelischen Kirchengemeinde Neuss-Süd, und ihre Kollegin Beyhan Meseli sagen, dass an den beiden Öffnungstagen bis zu 25 Kinder und Jugendliche in dem Treff gezählt werden. Sie erklären den Zulauf auch mit der Regelung, schon Grundschüler einzulassen. „Der Jugendbus war für Jugendliche“, sagt Hermann.