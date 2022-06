Übung in Neuss : Rettungskräfte üben am Samstag in Neuss

Neuss Kein Grund zur Beunruhigung für die Bevölkerung besteht am Samstag, 18. Juni, wenn zahlreiche Einsatzwagen durch Neuss fahren. Grund ist eine Übung des Rhein-Kreises Neuss mit Kräften des Katastrophenschutzes und der örtlichen Gefahrenabwehr.

Zuvor treffen sich die Kräfte der Hilfsorganisationen, der Feuerwehr Dormagen , des Technischen Hilfswerks und der Notfallseelsorge gegen 9 Uhr am TÜV-Gelände am Derendorfer Weg in Neuss . Von dort aus fahren sie im Verband mit 40 Blaulicht-Fahrzeugen zum Übungsort an der Lüttenglehner Straße 41 in Neuss. Dort wird der Behandlungsplatz ohne den Einsatz von Statisten als Patienten eingerichtet. Solch ein Behandlungsplatz ist bei Großveranstaltungen wie zum Beispiel einer Fußball-EM erforderlich ebenso wie bei akuten Einsätzen wie einem Zugunfall.

Durch die große Anzahl der Fahrzeuge kann es am Samstagvormittag kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen zwischen dem TÜV-Gelände in Neuss und dem Einsatzort in Neuss-Grefrath kommen: Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht fahren ab 9.45 Uhr vom TÜV-Gelände am Derendorfer Weg in Neuss zum Kirmesplatz in Neuss-Grefrath. Für private Fahrzeuge gilt während der Übung am Samstag zwischen 10 und 15 Uhr auf dem Kirmesplatz in Grefrath ein Parkverbot.