Am 15. April präsentiert Neuss Marketing erstmalig das neue Format „HafenTreff“. Der Feierabendmarkt am Hafenbecken lockt im Anschluss daran an jedem zweiten Mittwoch im Monat von 16 bis 22 Uhr (außer im Mai – da findet er bereits am 6. statt) mit Food-Trucks, Musik und Wein- und Getränkeständen zum Treff an die Hafenpromenade.