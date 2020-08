Neusser Kulturgarten : Udo Klopke – internationale Klasse aus Neuss

Neuss Das „Udo Klopke Akustik Trio“ gab ein Open-Air-Konzert. Die Musiker spielten auch ein Stück, das in der Corona-Zeit entstanden ist.

Die Bedingungen im Neusser Kulturgarten waren geradezu traumhaft für ein Open-Air-Konzert im Führring der Rennbahn. Ein warmer Sommerabend am bisher heißesten Tag des Jahres und ein überaus freundliches Serviceteam luden ein, und dennoch waren knapp 50 Besucher nur die Hälfte der unter Hygieneregeln möglichen doppelt so vielen Zuhörern.

Die Neusser Band „Udo Klopke Akustik Trio“ war angesagt, und irgendwie fühlte man sich an den Spruch vom „Propheten im eigenen Lande“ erinnert. Vielleicht geht es aber vielen so wie Ulli Heiser, der die im vorigen Jahr erschienene CD „Make Me An Offer“ im Fachmagazin „RockTimes“ bespricht: „Das ist alles vom Feinsten und von einer musikalischen Qualität, die mitnichten auf einen Musiker aus Neuss schließen lässt. Nichts gegen Neuss, aber das hier hat internationale Klasse!“