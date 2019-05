Musiker in Neuss : Release-Konzert mit Udo Klopke und Band

Udo Klopke ist auch auf dem Cover der neuen CD zu sehen. Foto: Klopke

(NGZ) „Make me an offer" heißt die neue CD des Neusser Musikers Udo Klopke. Ein Video dazu hat er im Gare du Neuss gedreht. Das Release-Konzert für das neue Album wird es in der Location „David´s im Engels“ in Weckhoven geben (die frühere Partytur).

Natürlich hofft der Musiker, dass die neue CD mit sieben neuen Songs, zwei Bonustracks und einer Radio-/Videoversion des Titeltracks so erfolgreich wie ihr Vorgänger wird: Das letzte Album mit dem Titel „The Pirate’s Son“ hatten Klopke und seine Band in mehr als 100 Konzerten quer durch Deutschland vorgestellt.