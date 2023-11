Ziele, Reservierungen, Freundlichkeit Was der Uber-Datenatlas über die Neusser verrät

Während sie vermutlich ein Dorn in den Augen so manches Taxifahrers sind, erfreuen sich Uber-Fahrer immer größerer Beliebtheit – auch in Neuss. Rund zehn Jahre ist die Mobilitätsplattform in Deutschland bereits aktiv und veröffentlicht nun erstmals einen Einblick in die Daten hinter der App. Im sogenannten „Uber Deutschland-Atlas“ finden sich eine Reihe an Zahlen, Fakten und Infos über das Nutzungsverhalten in den 19 deutschen Städten, in denen Uber aktiv ist. Wo leben die freundlichsten Nutzer? Was sind die beliebtesten Ziele? Diese und weitere Antworten liefert der „Uber Deutschland-Atlas“. Was er über die Nutzer in Neuss verrät.